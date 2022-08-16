Каррагер: «Ужасный старт «Ливерпуля», ничьи можно считать за поражения»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о результате поединка между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» в рамках второго тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ужасный старт для «красных» в плане набранных очков. При этом в прошедшей встрече они показали неплохую игру, хорошо отреагировав на удаление Дарвина. Но ничьи теперь можно считать за поражения, ведь «Ман Сити» установил очень высокую планку.

Конечно, впереди еще длинный путь, но у «горожан» уже четыре очка преимущества. Будет очень нелегко догнать их», - цитирует эксперта Sky Sports.

Напомним, что в первом туре команда Юргена Клоппа поделила очки с «Фулхэмом» (2:2).