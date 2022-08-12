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Клопп: «Фирмино очень важен для нас»

12 Августа 2022 • 14:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.20 6.40 16.00
15.08 22:00
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал нападающего Роберто Фирмино, который провёл неудачный матч в первом туре АПЛ против «Фулхэма». Напомним, что бразилец был заменён в начале второго тайма на новичка Дарвина Нуньеса, который позже отметился голом и ассистом.

«Фирмино очень важен для нас. Мы не не смогли увидеть его лучших качеств в матче против «Фулхэма» по разным причинам. Он играл не очень хорошо, и мы видели, что он испытывает трудности. Помимо этого, «Фулхэм» полностью заблокировал центр», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Фирмино ранее был интересен туринскому «Ювентусу», но трансфер вряд ли состоится в это межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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