Клопп: «Фирмино очень важен для нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал нападающего Роберто Фирмино, который провёл неудачный матч в первом туре АПЛ против «Фулхэма». Напомним, что бразилец был заменён в начале второго тайма на новичка Дарвина Нуньеса, который позже отметился голом и ассистом.

«Фирмино очень важен для нас. Мы не не смогли увидеть его лучших качеств в матче против «Фулхэма» по разным причинам. Он играл не очень хорошо, и мы видели, что он испытывает трудности. Помимо этого, «Фулхэм» полностью заблокировал центр», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Фирмино ранее был интересен туринскому «Ювентусу», но трансфер вряд ли состоится в это межсезонье.