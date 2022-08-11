​«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с молодым полузащитником

«Ливерпуль» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Харви Эллиоттом. По обыкновению мерсисайдцы не назвали даже срока нового трудового соглашения футболиста, отметив лишь, что оно долгосрочное.

19-летний Харви Эллиотт за первую команду «Ливерпуля» провёл 22 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в понедельник, 15 августа. Команда Юргена Клоппа на родном «Энфилде» будет принимать «Кристал Пэлас».