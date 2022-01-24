Новым тренером «Эвертона» может стать португальский специалист

«Эвертон» продолжает оставаться без тренера после увольнения Рафы Бенитеса, и команда между делом проиграла еще один матч, уступив дома «Астон Вилле». Пока команда проводит свой худший сезон в АПЛ в 21-м веке, руководство клуба продолжает отчаянно искать нового тренера.

Как сообщает BBC Sport, в списке возможных кандидатов на должность наставника «ирисок» теперь появилось и имя Витора Перейры - 53-летнего португальского специалиста, последним местом работы которого был турецкий «Фенербахче».

До этого Перейра успел поработать с китайским «Шанхай СИПГ», а самыми известным клубом под руководством Перейры был «Порту», с которым в период 2011-2013 Перейра дважды становился чемпионом Португалии.