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«Финансовая ситуация и травмы повлияли на результаты»: Бенитес прокомментировал своё увольнение

16 Января 2022 • 23:01 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
22.01 15:30

Спустя несколько часов после официального заявления «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал свое увольнение, попрощавшись с клубом.

«Я знал, что это будет не легкий путь. Я принял этот вызов только из-за любви к городу, к людям, что здесь живут. С первого дня все шло своим чередом, но потом вмешались сторонние факторы. На результаты повлияла финансовая ситуация и травмы. Я уверен, что если бы травмированные игроки были в строю, то мы выступили бы иначе. В любом случае, хотелось бы поблагодарить всех представителей «Эвертона» за сотрудничество», - цитирует Бенитеса издание The Mirror.

Напомним, что при испанском специалисте «ириски» оказались на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон
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