Джеррард намекнул, что «Астон Вилла» не закончила работу на трансферном рынке

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что его клуб может приобрести ещё пару новичков в зимнее трансферное окно.

«У нас есть несколько вариантов. Мы чётко знаем, чего хотим. Очень важно, чтобы мы усилились правильными игроками в правильное время. Если придётся подождать до следующего трансферного окна, то мы не будем торопиться. Нужно будет подождать, с этим у меня нет никаких проблем», – заявил Джеррард на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Эвертоном».

Напомним, что ранее «Астон Вилла» усилилась полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Ранее пресса связывала бирмингемский клуб с игроком «Брайтона» Биссума.