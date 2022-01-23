​Джеррард оскорбил фанатов «Эвертона»

Стивена Джеррарда, экс-капитана и настоящую легенду «Ливерпуля», в субботу ждал нерадушный приём на «Гудисон Парк». Тем не менее, именно тренер «Астон Виллы» по итогам матча оказался тем, кто смеётся последним. Его команда отпраздновала гостевую победу над «Эвертоном» со счётом 1:0.

По дороге в подтрибунное помещение Джеррард ответил фанатам «ирисок» оскорблением на оскорбления. Как сообщает talkSPORT, наставник бирмингемской команды произнёс слово «**********» [отвалите].

На текущий момент «Астон Вилла» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 9 февраля против «Лидса» на своём поле.