Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Джеррард оскорбил фанатов «Эвертона»

23 Января 2022 • 16:45 Комментировать
Эвертон
0:1
Астон Вилла
окончен

Стивена Джеррарда, экс-капитана и настоящую легенду «Ливерпуля», в субботу ждал нерадушный приём на «Гудисон Парк». Тем не менее, именно тренер «Астон Виллы» по итогам матча оказался тем, кто смеётся последним. Его команда отпраздновала гостевую победу над «Эвертоном» со счётом 1:0.

По дороге в подтрибунное помещение Джеррард ответил фанатам «ирисок» оскорблением на оскорбления. Как сообщает talkSPORT, наставник бирмингемской команды произнёс слово «**********» [отвалите].

На текущий момент «Астон Вилла» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 9 февраля против «Лидса» на своём поле.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Стивен Джеррард Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 20 минута Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
Идет 21 минута Лестер 0:0 Брайтон 2.60 3.40 2.80
Идет 20 минута Арсенал 0:0 Бёрнли 1.37 5.20 8.80
23.01  19:30 Челси ... Тоттенхэм 1.71 3.95 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард оскорбил фанатов «Эвертона»
16:32 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:31 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:47 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нанял психотерапевта для молодёжи
11:16 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен станет игроком «Брентфорда» в ближайшие дни
09:43 · Англия. Премьер-лига
Сводная сестра Джорджины: «Я спросила, может ли Роналду подписать футболку для моего сына, она сказала «нет» 7
09:30 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола может стать тренером сборной Голландии 1
03:45 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Можно сказать, что «Вест Хэм» получил по зубам»
01:02 · Англия. Премьер-лига
Бывший партнер Магуайра по «Шеффилд Юнайтед» выиграл миллион в лотерее
00:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отрицает интерес «Сити» к Альваресу
00:16 · Англия. Премьер-лига
​Тренера «Брентфорда» удалили после матча – известна причина
22 Января
23:49 · Англия. Премьер-лига
Роналду прокомментировал победу над «Вест Хэмом»
23:44 · Англия. Премьер-лига
У «Манчестер Сити» прервалась победная серия из 12 матчей
23:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» провёл отличный матч, несмотря на ничью
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не оставляет попытки вернуть Эмерсона 1
Все новости
Рекомендуем