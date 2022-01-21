Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес продлил контракт с бирмингемским клубом, подписав соглашение до лета 2027 года. В стане «виланов» аргентинец проводит уже второй сезон после перехода из «Арсенала» летом 2020 года.

Напомним, что прошлым летом Мартинес помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на Копа Америка. По окончанию турнира капитан команды Лионель Месси назвал голкипера одним из лучших в мире.

В этом сезоне Эмилиано Мартинес провёл 19 матчей за «Астон Виллу» в чемпионате Англии. В 5 из этих игр голкипер сумел сохранить свои ворота сухими. В среднем вратарь пропускает 1.53 гола за игру.