«Астон Вилла» Джеррарда победила в Ливерпуле

В субботу «Астон Вилла» Стивена Джеррарда играла против «Эвертона», который прогнал Рафаэля Бенитеса. Матч получился очень боевым и примерно равным. Своим шансом у чужих ворот воспользовались бирмингемцы, когда на 45-й минуте подобие штурма увенчалось голом. После подачи углового к ближней штанге Эмилиано Буэндия головой переправил мяч в сетку - 1:0.

«Астон Вилла» с 26 очками вышла на 10-е место, ее соперник - 16-й с 5 очками отрыва от зоны вылета.