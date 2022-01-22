Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» Джеррарда победила в Ливерпуле

22 Января 2022 • 17:27 Комментировать
Эвертон
0:1
Астон Вилла
окончен

В субботу «Астон Вилла» Стивена Джеррарда играла против «Эвертона», который прогнал Рафаэля Бенитеса. Матч получился очень боевым и примерно равным. Своим шансом у чужих ворот воспользовались бирмингемцы, когда на 45-й минуте подобие штурма увенчалось голом. После подачи углового к ближней штанге Эмилиано Буэндия головой переправил мяч в сетку - 1:0.

«Астон Вилла» с 26 очками вышла на 10-е место, ее соперник - 16-й с 5 очками отрыва от зоны вылета.

Протокол игры  
Эвертон 0:1Астон Вилла
  45'Буэндия Эмилиано (0:1)
Пикфорд ДжорданКенни ДжонджоМина Йерри   58'Холгейт МэйсонГодфри Бен   83'Таунсенд Андрос  56' (Гордон Энтони (  56') Дукуре Абдулай  65' (Оньянго Тайлер (  65') Гомеш Андре   45'  51' (Аллан Маркес (  51'   82') Грэй ДемарайКалверт-Льюин Доминик   50'Ришарлисон
Запасные: Бегович АсмирГбамин Жан-ФилиппКин МайклКоулмэн ШеймусДоббин ЛьюисРондон Саломон
Мартинес Эмилиано   69'Кэш Мэтти   75'Конса ЭзриМингс Тайрон   86'Динь ЛюкаМакгинн ДжонСоарес ДугласРамси ДжакобБуэндия ЭмилианоКоутиньо Филиппе  74' (Чуквуэмека Карни (  74') Уоткинс Олли  79' (Ингс Дэнни (  79')
Запасные: Янг ЭшлиТаргетт МэттХейден КейнОльсен РобинИроэгбунам ТимСансон МорганХаус Кортни
22 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Стивен Джеррард Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 0:1 Астон Вилла 2.80 3.30 2.60
Идет 6 минута Лидс 0:0 Ньюкасл
Идет 6 минута Брентфорд 0:0 Вулверхэмптон 3.05 3.00 2.55
Идет 6 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм 1.92 3.80 3.80
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
23.01  17:00 Кристал Пэлас ... Ливерпуль 5.40 4.30 1.60
23.01  17:00 Лестер ... Брайтон 2.60 3.40 2.80
23.01  17:00 Арсенал ... Бёрнли 1.37 5.20 8.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
17:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель не знает, будут ли у «Челси» трансферы в этом месяце
17:30 · Англия. Премьер-лига
Джака об удалениях: «Я делаю это не нарочно»
17:30 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:27 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» Джеррарда победила в Ливерпуле
17:27 · Англия. Премьер-лига
​Рангник вычленил троих игроков «МЮ», которые портят атмосферу в раздевалке – Роналду не в списке слухи
17:23 · Англия. Премьер-лига
Раньери могут уволить из «Уотфорда»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на субботний матч
16:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Лено
15:34 · Англия. Премьер-лига
Зинченко пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет переманить в «Манчестер Сити» полузащитника «Барселоны»
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересовался полузащитником «Аякса»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продлить контракт с Артетой
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового форварда в Лиге 1 1
11:25 · Англия. Премьер-лига
Влахович выбрал себе новый клуб 2
09:58 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма возможного трансфера Траоре в «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем