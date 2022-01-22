«Астон Вилла» Джеррарда победила в Ливерпуле

В субботу «Астон Вилла» Стивена Джеррарда играла против «Эвертона», который прогнал Рафаэля Бенитеса. Матч получился очень боевым и примерно равным. Своим шансом у чужих ворот воспользовались бирмингемцы, когда на 45-й минуте подобие штурма увенчалось голом. После подачи углового к ближней штанге Эмилиано Буэндия головой переправил мяч в сетку - 1:0.
«Астон Вилла» с 26 очками вышла на 10-е место, ее соперник - 16-й с 5 очками отрыва от зоны вылета.
Протокол игры
|45'Буэндия Эмилиано (0:1)
Пикфорд Джордан•Кенни Джонджо•Мина Йерри • 58'Холгейт Мэйсон•Годфри Бен • 83'Таунсенд Андрос 56' (Гордон Энтони ( 56') •Дукуре Абдулай 65' (Оньянго Тайлер ( 65') •Гомеш Андре 45' 51' (Аллан Маркес ( 51' ) • 82'Грэй Демарай•Калверт-Льюин Доминик • 50'Ришарлисон
Мартинес Эмилиано • 69'Кэш Мэтти • 75'Конса Эзри•Мингс Тайрон • 86'Динь Люка•Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Рамси Джакоб•Буэндия Эмилиано•Коутиньо Филиппе 74' (Чуквуэмека Карни ( 74') •Уоткинс Олли 79' (Ингс Дэнни ( 79')
22 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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