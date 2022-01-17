Мартинес может совмещать работу в сборной Бельгии и «Эвертоне»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес всерьез задумывается над тем, чтобы вернуться в «Эвертон», который возглавлял с 2013 по 2016 год. Единственным препятствием является то, что в данный момент испанский специалист не хотел бы покидать сборную Бельгии.

Отмечается, что Мартинес хочет совмещать работу в клубе и в сборной вплоть до Чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. После этого он намерен покинуть сборную Бельгии и полностью сосредоточиться на работе в «Эвертоне».

Напомним, что недавно «ириски» объявили об увольнении Рафаэля Бенитеса, который возглавил команду прошлым летом. Кроме Мартинеса главными претендентами на замену Бенитесу являются Ник Ковач, Фрэнк Лэмпард и Паулу Фонсека.