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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинес может совмещать работу в сборной Бельгии и «Эвертоне»

17 Января 2022 • 16:42 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
2.65 3.30 2.65
22.01 15:30

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес всерьез задумывается над тем, чтобы вернуться в  «Эвертон», который возглавлял с 2013 по 2016 год. Единственным препятствием является то, что в данный момент испанский специалист не хотел бы покидать сборную Бельгии.

Отмечается, что Мартинес хочет совмещать работу в клубе и в сборной вплоть до Чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. После этого он намерен покинуть сборную Бельгии и полностью сосредоточиться на работе в «Эвертоне».

Напомним, что недавно «ириски» объявили об увольнении Рафаэля Бенитеса, который возглавил команду прошлым летом. Кроме Мартинеса главными претендентами на замену Бенитесу являются Ник Ковач, Фрэнк Лэмпард и Паулу Фонсека.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Роберто Мартинес
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ЭВЕРТОН АСТОН ВИЛЛА
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