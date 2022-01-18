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«Эвертон» назначил временного тренера

18 Января 2022 • 20:54 Комментировать (1)
Эвертон
...
Астон Вилла
2.70 3.20 2.70
22.01 15:30

В ближайшие игры «Эвертоном» будет руководить шотландский специалист, бывший футболист «ирисок» и национальной сборной Шотландии Данкан Фергюсон. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил итальянский журналист и футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство клуба хотело пригласить Роберто Мартинеса, который сейчас возглавляет национальную сборную Бельгии, но ему не удается договориться с Федерацией футбола Бельгии, несмотря на желание испанца возглавить «ирисок».

Клуб будет продолжать переговоры с другими кандидатами на пост главного тренера на постоянной основе, чтобы заменить ранее уволенного испанского специалиста Рафаэля Бенитеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Данкан Фергюсон
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ЭВЕРТОН АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
18 Января 2022 в 21:19
Ещё до прихода Анчелотти в Эвертон клуб временно тренировал Данкан и был не плох, и при Арчи был в тренерском штабе. Почему бы руководству не дать шанс Данкану именно сейчас, он знает команду изнутри, есть опыт какой никакой, да и на раскачку новому коучу понадобится не мало времени, всё-таки не начало сезона .
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