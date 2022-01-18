«Эвертон» назначил временного тренера

В ближайшие игры «Эвертоном» будет руководить шотландский специалист, бывший футболист «ирисок» и национальной сборной Шотландии Данкан Фергюсон. Об этом у себя в «Твиттере» сообщил итальянский журналист и футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство клуба хотело пригласить Роберто Мартинеса, который сейчас возглавляет национальную сборную Бельгии, но ему не удается договориться с Федерацией футбола Бельгии, несмотря на желание испанца возглавить «ирисок».

Клуб будет продолжать переговоры с другими кандидатами на пост главного тренера на постоянной основе, чтобы заменить ранее уволенного испанского специалиста Рафаэля Бенитеса.