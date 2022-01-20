«Эвертон» рассматривает Каннаваро на роль главного тренера

«Эвертон» может назначить на пост главного тренера бывшего защитника мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро. Согласно The Sun, итальянец является главной альтернативой Уэйну Руни, который пока что остаётся приоритетным вариантом для «ирисок».

За свою тренерскую карьеру Каннаваро работал только в трёх странах – в Китае, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Последним местом работы итальянского специалиста является пост главного тренера в сборной Китая.

Напомним, что Каннаваро за свою игровую карьеру выиграл «Золотой мяч» в 2006 году. Тогда итальянец помог своей сборной одержать победу на чемпионате мира.