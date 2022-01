«Эвертон» проводит свой худший сезон в 21-м веке

«Эвертон» в родных стенах уступил в очередном матче английской Премьер-лиги «Астон Вилле», и теперь после двадцати матчей у команды всего лишь девятнадцать очков. Столь плохо «Эвертон» в 21-м веке еще не выступал - в последний раз так плохо дела шли аж в сезоне 1997/1998.

Тогда после двадцати матчей на счету «Эвертона» были всего лишь семнадцать очков, но впоследствии команда прибавила и все же спасла свое место в АПЛ, финишировав семнадцатой - самое низкое место «Эвертона» за почти тридцать лет существования АПЛ.

Свой последний титул «Эвертон» выиграл в 1995 году, взяв Кубок Англии, ну а чемпионом команда в последний раз была в 1987.

