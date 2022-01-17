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Гаттузо - новый претендент на место главного тренера «Эвертона»

17 Января 2022 • 05:12 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
2.70 3.25 2.70
22.01 15:30

«Эвертон» активно подыскивает нового тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса, и слухи отправляют на эту должность самых разных персон. О том, что в «Эвертон» может вернуться Роберто Мартинес, мы уже сообщали, но есть и другие кандидатуры. Например, бывший наставник целого ряда итальянских клубов - Дженнаро Гаттузо.

О том, что Гаттузо также может стать наставником «ирисок», сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. По его информации, представители «Эвертона» уже вовсю общаются с агентом Гаттуззо - Жорже Мендесом. Последним местом работы Гаттузо была «Фиорентина», но в мае прошлого года их пути разошлись.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Дженнаро Гаттузо
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