Гаттузо - новый претендент на место главного тренера «Эвертона»

«Эвертон» активно подыскивает нового тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса, и слухи отправляют на эту должность самых разных персон. О том, что в «Эвертон» может вернуться Роберто Мартинес, мы уже сообщали, но есть и другие кандидатуры. Например, бывший наставник целого ряда итальянских клубов - Дженнаро Гаттузо.

О том, что Гаттузо также может стать наставником «ирисок», сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. По его информации, представители «Эвертона» уже вовсю общаются с агентом Гаттуззо - Жорже Мендесом. Последним местом работы Гаттузо была «Фиорентина», но в мае прошлого года их пути разошлись.