Иранский бизнесмен инвестировал ещё 100 миллионов фунтов в «Эвертон», чтобы спасти клуб от финансового кризиса

Помимо игрового, «Эвертон» в последние полгода переживает еще и экономический кризис. Летом клуб едва вписался в правила финансового фэйр-плей, а после Нового года положение ливерпульской команды на рынке еще сильнее ухудшилось.

На помощь снова пришел иранский бизнесмен Фархад Мошири. На своем официальным сайте «Эвертон» объявил, что владелец инвестировал еще 100 миллионов фунтов стерлингов. Как следствие, теперь Мошири принадлежит уже 94,1% акций «ирисок».

Он является акционером клуба с 2016 года, купив в то время около половины прав. К слову, Мошири также помогает в строительстве нового стадиона.