Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» уволил Бенитеса с поста главного тренера официально

16 Января 2022 • 18:16 Комментировать (1)
Эвертон
...
Астон Вилла
22.01 15:30

Рафаэлю Бенитесу за полгода работы в «Эвертоне» так и не удалось выполнить поставленные перед ним задачи – бывший наставник принципиального соперника «ирисок» провалил первую половину сезона, в следствие чего команда расположилась в нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

Последней каплей терпения руководства клуба стало поражение от аутсайдера первенства, «Норвича». Спустя сутки «Эвертон» официально объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом. Пока неизвестно, кто должен стать преемником Бенитеса.

Уточним, что при Бенитесе «ириски» проиграли в девяти из своих последних 13 поединков в чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЭВЕРТОН АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Января 2022 в 18:45
Кончился Беня... и уже давно , а они все хватаются за новые проекты , хотя это самые легкие бабки на данный момент , платят по контракту , дошел не дошел до цели , баблишко капает , и парится особо не надо , молодцы .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вест Хэм 2:3 Лидс
окончен Ливерпуль 3:0 Брентфорд 1.27 6.00 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Лидс» переиграл «Вест Хэм»
18:53 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пытался приобрести Кейлора Наваса, но не сумел договориться с «ПСЖ» слухи
18:45 · Англия. Премьер-лига
В Англии считают, что преемником Бенитеса в «Эвертоне» станет Руни 1
18:16 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» уволил Бенитеса с поста главного тренера 1 официально
17:55 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ попытаются перехватить у ЦСКА форварда «Лацио» слухи
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 января 2022
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказывается идти на уступки Салаху – клуб недоволен поведением его агента
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Брентфорд» - 3:0 (закончен)
14:06 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» удивил ценником на Фила Джонса слухи
11:20 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может перейти в топ-клуб АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль отреагировал на слова Рангника – тренер заявил, что футболист отказался ехать на матч 9
03:47 · Англия. Чемпионшип
«Сток Сити» усилился игроком «Челси»
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» заинтересовался вратарем «Манчестер Юнайтед»
00:37 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» уволил Бенитеса – журналист
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» передумал покупать полузащитника «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем