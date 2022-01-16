Рафаэлю Бенитесу за полгода работы в «Эвертоне» так и не удалось выполнить поставленные перед ним задачи – бывший наставник принципиального соперника «ирисок» провалил первую половину сезона, в следствие чего команда расположилась в нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

Последней каплей терпения руководства клуба стало поражение от аутсайдера первенства, «Норвича». Спустя сутки «Эвертон» официально объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом. Пока неизвестно, кто должен стать преемником Бенитеса.

Уточним, что при Бенитесе «ириски» проиграли в девяти из своих последних 13 поединков в чемпионате.