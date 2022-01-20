«Атлетико» не намерен отпускать Луиса Суареса в «Астон Виллу»

На днях активно обсуждался возможный переход нападающего «Атлетико» Луиса Суареса в «Астон Виллу» - уругваец хочет сменить обстановку и воссоединиться со Стивеном Джеррардом в английском клубе.

Впрочем, к подобному раскладу событий не готово руководство испанского гранда. Как свидетельствует El Nacional, «матрасники» не намерены обсуждать уход Суареса, даже если кто-то и будет проявлять предметный интерес к форварду.

В текущем сезоне 24-летний футболист отметился девятью голами в 28 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Полтора года назад Суарес перебрался в Мадрид из «Барселоны» за семь миллионов евро.