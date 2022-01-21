Джеррард знает, что его ждёт неласковый приём на «Гудисон Парк»

В очередном туре английской Премьер-лиги «Астон Вилле» со Стивеном Джеррардом во главе придется отправиться в гости к «Эвертону», болельщики которого по понятным причинам не вполне любят все, что относится либо относилось к «Ливерпулю». А Джеррард, напомним, бывший капитан клуба, который посвятил ему всю свою карьеру. Стивен понимает, что его ждет неласковый прием на «Гудисон Парк».

- Такой же, наверное, как и на «Олд Траффорд». Много подшучиваний, где-то с перегибами. Это снимает напряжение с моих игроков, и они могут сфокусироваться на игре. Что до меня, то мои плечи и моя шея достаточно широки, а кожа - толста, для того, чтобы справиться с этим давлением и таким приемом. Нет проблем с этим, - считает Джеррард, слова которого приводит talksport.com.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, проведя 504 матча за клуб.