Руни прокомментировал слухи о возможном назначении в «Эвертон»

После увольнения Рафаэля Бенитеса одним из главных претендентов на вакантную должность главного тренера в «Эвертоне» считался Уэйн Руни, действующий наставник «Дерби». Полагалось, что английский специалист покинет клуб Чемпионшипа и пойдет на повышение, вернувшись в родную команду.

Однако «ирисок» временно принял Данкан Фергюсон, а разговоры с возможными кандидатами до сих пор продолжаются. Сам Руни впервые публично прокомментировал слухи, связывающие его с ливерпульским коллективом.

«Конечно, «Эвертон» - это то место, где я вырос. Мне лестно видеть, как я фигурирую во всех этих сплетнях. Но, в «Эвертоне» знают, что прежде, чем обсуждать сотрудничество со мной, им надо в первую очередь договориться с руководством «Дерби», - приводит слова Руни BBC.