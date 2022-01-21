Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни прокомментировал слухи о возможном назначении в «Эвертон»

21 Января 2022 • 20:33 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
2.80 3.25 2.65
Через 16 ч. 56 мин.

После увольнения Рафаэля Бенитеса одним из главных претендентов на вакантную должность главного тренера в «Эвертоне» считался Уэйн Руни, действующий наставник «Дерби». Полагалось, что английский специалист покинет клуб Чемпионшипа и пойдет на повышение, вернувшись в родную команду.

Однако «ирисок» временно принял Данкан Фергюсон, а разговоры с возможными кандидатами до сих пор продолжаются. Сам Руни впервые публично прокомментировал слухи, связывающие его с ливерпульским коллективом.

«Конечно, «Эвертон» - это то место, где я вырос. Мне лестно видеть, как я фигурирую во всех этих сплетнях. Но, в «Эвертоне» знают, что прежде, чем обсуждать сотрудничество со мной, им надо в первую очередь договориться с руководством «Дерби», - приводит слова Руни BBC.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Уэйн Руни Дерби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЭВЕРТОН АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.01  23:00 Уотфорд ... Норвич 2.08 3.50 3.65
22.01  15:30 Эвертон ... Астон Вилла 2.75 3.35 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.60 6.20 1.29
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
22:26 · Англия. Премьер-лига
Мойес рассказал, как «Вест Хэм» собирается обыгрывать «Манчестер Юнайтед»
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Самый талантливый игрок на моей памяти» - Тухель нахваливает Дембеле
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Аякс» возобновят переговоры по Бергвейну – голландцы сделают финальное предложение
21:43 · Англия. Премьер-лига
Иранский бизнесмен инвестировал ещё 100 миллионов фунтов в «Эвертон», чтобы спасти клуб от финансового кризиса
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» купил игрока из Аргентины
21:30 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 января 2022
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» планирует подписать Сарра
21:19 · Англия. Премьер-лига
Парти сожалеет об удалении в матче с «Ливерпулем»
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» готова предпринять вторую попытку арендовать Марсьяля слухи
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 января 2022
20:33 · Англия. Премьер-лига
Руни прокомментировал слухи о возможном назначении в «Эвертон»
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Губа не дура» - Рюдигер хочет значительного увеличения жалования в «Челси» 1
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Бёрнли»: прогноз на матч чемпионата Англии – 23 января 2022
20:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, действительно ли «Бёрнли» ведёт переговоры по Азмуну
19:52 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Роналду спрашивал, почему я заменил его, а не кого-то из молодых» 1
Все новости
Рекомендуем