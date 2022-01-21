Джеррард отрицает, что хотел возглавить «Эвертон»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что был шокирован заявлениями английской прессы о том, что он был заинтересован в работе в «Эвертоне». По словам наставника «Астон Виллы», ранее к нему никто не обращался с таким предложением.

Также Джеррард выразил поддержку Рафаэлю Бенитесу, который недавно был уволен из «Эвертона». Напомним, что Джеррард выступал под руководством Бенитеса в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год.

Джеррард возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2021 года, заменив у руля клуба Дина Смита. До этого бывший полузащитник «Ливерпуля» возглавлял шотландский «Рейнджерс», с которым завоевал золотые медали чемпионата Шотландии.