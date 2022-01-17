Мартинес - наиболее вероятный кандидат в тренеры «Эвертона»

Роберто Мартинес может вернуться в «Эвертон» в качестве главного тренера после того, как английский клуб расстался с Рафаэлем Бенитесом. Испанец был уволен после всего лишь шести месяцев работы, несмотря на трехлетний контракт. Таковой оказалась расплата за всего лишь две победы в последних четырнадцати матчах. Кроме того, болельщики припомнили Бенитесу и его работу в «Ливерпуле», что для «ирисок», как легко понять, является крайне важным фактором.

Как сообщает football-espana.net, наиболее вероятная кандидатура на освободившуюся вакансию - Роберто Мартинес, тренировавший клуб с 2013 по 2016 год. Еще один возможный вариант - воспитанник клуба Уэйн Руни, уточняет источник.