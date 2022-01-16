В Англии считают, что преемником Бенитеса в «Эвертоне» станет Руни

В воскресенье «Эвертон» отправил в отставку Рафаэля Бенитеса – клуб разочаровался в испанском специалисте, при котором «ириски» добыли лишь одну победу в последних 13 матчах АПЛ.

Теперь руководство находится в поисках нового главного тренера для команды. Как информирует местное издание The Mirror, главным претендентом на вакантный пост стоит считать нынешнего наставника «Дерби» Уэйна Руни, начинавшего свою карьеру футболиста именно в ливерпульском коллективе.

Источник также сообщает, что боссы «Эвертона» выходили на связь с Руни еще до того самого рокового поединка с «Норвичем», который стал последним для Бенитеса на своей должности.