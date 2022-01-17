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Фонсека входит в список претендентов на пост главного тренера «Эвертона» слухи

17 Января 2022 • 20:59 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
2.65 3.30 2.65
22.01 15:30

Пауло Фонсека наконец-то может трудоустроиться на Туманном Альбионе – месяцами ранее ему не удалось договориться с «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», а сейчас португальский специалист входит в шорт-лист претендентов на пост наставника «Эвертона».

Правда, источник The Express уточняет, что Фонсека не является приоритетной целью руководства «ирисок». С другой стороны, в «Эвертоне» положительно оценивают профессиональные качества тренера, отмечая его игровой стиль, который заточен на владении мяча.

Фонсека уже более полугода является безработным после ухода из «Ромы». Осенью американская пресса активно сватала его в один из клубов МЛС, но и там переговоры в конечном итоге зашли в тупик.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Паулу Фонсека
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ЭВЕРТОН АСТОН ВИЛЛА
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