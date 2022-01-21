Джеррард посочувствовал Бенитесу

Рафа Бенитес был уволен из «Эвертона», и эта новость опечалила Стивена Джеррарда, который работал с испанским футболистом в свои лучшие годы в «Ливерпуле». Вместе они привели «красных» к легендарной победе в Лиге чемпионов в 2005 году и с тех пор не утратили прочную связь.

И когда Бенитеса уволили из «Эвертона», возглавляющий «Астон Виллу» Джеррард искренне посочувствовал ему, хотя и выразил недоумение в связи с тем, что Бенитес, в принципе, согласился на такую работу.

- Когда он ушел туда, я был удивлен, даже шокирован, ведь у нас прочная связь, я уважаю его, и после всего, что у него было с «Ливерпулем», уйти туда... Что-то у него там не получилось, что именно - я не могу знать, это лучше знают внутри клуба, - заявил Джеррард, слова которого приводит talksport.com.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, проведя 504 матча за клуб. Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год.