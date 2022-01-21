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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард посочувствовал Бенитесу

21 Января 2022 • 23:52 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
2.75 3.25 2.65
Через 15 ч. 19 мин.

Рафа Бенитес был уволен из «Эвертона», и эта новость опечалила Стивена Джеррарда, который работал с испанским футболистом в свои лучшие годы в «Ливерпуле». Вместе они привели «красных» к легендарной победе в Лиге чемпионов в 2005 году и с тех пор не утратили прочную связь.

И когда Бенитеса уволили из «Эвертона», возглавляющий «Астон Виллу» Джеррард искренне посочувствовал ему, хотя и выразил недоумение в связи с тем, что Бенитес, в принципе, согласился на такую работу.

 - Когда он ушел туда, я был удивлен, даже шокирован, ведь у нас прочная связь, я уважаю его, и после всего, что у него было с «Ливерпулем», уйти туда... Что-то у него там не получилось, что именно - я не могу знать, это лучше знают внутри клуба, - заявил Джеррард, слова которого приводит talksport.com.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, проведя 504 матча за клуб. Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рафаэль Бенитес Эвертон Стивен Джеррард Астон Вилла
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ЭВЕРТОН АСТОН ВИЛЛА
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Идет 52 минута Уотфорд 0:1 Норвич 2.00 3.50 3.80
22.01  15:30 Эвертон ... Астон Вилла 2.75 3.25 2.65
22.01  18:00 Лидс ... Ньюкасл 2.01 3.85 3.55
22.01  18:00 Брентфорд ... Вулверхэмптон 3.10 3.05 2.55
22.01  18:00 Манчестер Юнайтед ... Вест Хэм 1.92 3.85 3.85
22.01  20:30 Саутгемптон ... Манчестер Сити 10.00 5.80 1.30
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