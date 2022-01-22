​Фанат, бросивший бутылку в Диня, попал в полицию

Недавно Люка Динь перешёл из «Эвертона» в ряды «Астон Виллы». Так уж вышло, что уже в субботу французу пришлось играть против своего бывшего клуба на поле «Гудисон Парк». Фанаты, понятное дело, встретили Диня недружелюбно. Один из них явно переборщил с выражением гнева, бросив в футболиста бутылку. На официальном сайте «Эвертона» сообщается о том, что личность нарушителя порядка была установлена с помощью камер видеонаблюдения. Болельщик был арестован полицией.

Напомним, что «Эвертон» проиграл домашний матч против «Астон Виллы» со счётом 0:1. Мерсисайдцы остаются в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги.