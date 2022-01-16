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Моуринью отказался покидать «Рому» ради «Эвертона» слухи

16 Января 2022 • 20:38 Комментировать
Рома
1:0
Кальяри
окончен

Оказывается, в сферу интересов руководства «Эвертона» входил главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Но, португальский специалист отказался заменять в Ливерпуле Рафаэля Бенитеса, который был уволен после поражения «ирисок» от «Норвича».

Согласно сведениям авторитетного британского источника The Telegraph, Моуринью заверил в том, что он не собирается покидать римскую команду в середине сезона.

Стоит также напомнить, что в шорт-листе «Эвертона» находятся молодые специалисты Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард. Помимо них, местная пресса активно обсуждает возможное назначение Грэма Поттера, но для этого мерсисайдскому клубу еще необходимо согласовать с «Брайтоном» сумму компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эвертон Жозе Моуринью
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