Оказывается, в сферу интересов руководства «Эвертона» входил главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Но, португальский специалист отказался заменять в Ливерпуле Рафаэля Бенитеса, который был уволен после поражения «ирисок» от «Норвича».

Согласно сведениям авторитетного британского источника The Telegraph, Моуринью заверил в том, что он не собирается покидать римскую команду в середине сезона.

Стоит также напомнить, что в шорт-листе «Эвертона» находятся молодые специалисты Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард. Помимо них, местная пресса активно обсуждает возможное назначение Грэма Поттера, но для этого мерсисайдскому клубу еще необходимо согласовать с «Брайтоном» сумму компенсации.