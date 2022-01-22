«Сток Сити» арендовал вингера «Астон Виллы»

«Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе, взял в аренду вингера бирмингемской «Астон Виллы» Джейдена Филогена-Бидаса.

19-летний вингер будет выступать на правах аренды за «Сток Сити» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Астон Виллы».

Good luck at Stoke, Jaden. — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2022

Джейден Филоген-Бидас является воспитанником «Астон Виллы». При этом молодой футболист уже успел дебютировать за сборную Англии U20 в сентябре 2021 года.

В нынешнем сезоне Джейден Филоген-Бидас провёл за основной состав «Астон Виллы» во всех турнирах шесть матчей, забил два гола и отметился двумя голевыми передачами.