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«Сток Сити» арендовал вингера «Астон Виллы»

22 Января 2022 • 04:09 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
2.75 3.25 2.65
Через 10 ч. 34 мин.

«Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе, взял в аренду вингера бирмингемской «Астон Виллы» Джейдена Филогена-Бидаса.

19-летний вингер будет выступать на правах аренды за «Сток Сити» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Астон Виллы».

Джейден Филоген-Бидас является воспитанником «Астон Виллы». При этом молодой футболист уже успел дебютировать за сборную Англии U20 в сентябре 2021 года.

В нынешнем сезоне Джейден Филоген-Бидас провёл за основной состав «Астон Виллы» во всех турнирах шесть матчей, забил два гола и отметился двумя голевыми передачами.

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Сток Сити Астон Вилла
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