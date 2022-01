«Манчестер Юнайтед» первым из клубов АПЛ выиграл свой 300-й гостевой матч в английской Премьер-лиге

«Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Брентфордом», забив в ворота соперника три мяча во втором тайме. Эта победа стала для манкунианцев 300-й гостевой победой с момента основания АПЛ (английская Премьер-лига ведет свой отсчет с 1992 года).

«Манчестер Юнайтед» - первый клуб, добравшийся до такой цифры. Идущий вторым «Челси» уступает «МЮ» более сорока побед, остановившись в данный момент на цифре 259. Далее следуют «Арсенал» и «Ливерпуль», причем с очень близкими показателями - 246 и 239 побед. А вот «Манчестер Сити» отстает очень сильно - 188 побед.

300 - @ManUtd have won their 300th Premier League away game, the first team to reach the milestone in the competition:



300 - Manchester United

259 - Chelsea

246 - Arsenal

239 - Liverpool

188 - Manchester City



Stomping. pic.twitter.com/DVrYouNNzg