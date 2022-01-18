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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд раскритиковал Рангника

18 Января 2022 • 17:47 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.60 3.50 1.83
19.01 23:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника. По словам англичанина, под руководством Рангника каждый игрок «Манчестер Юнайтед» выглядит, как тень самого себя.

«Безусловно, у Рангника не было достаточно времени на тренировках, чтобы улучшить игроков «МЮ», но с момента его прихода совсем ничего не изменилось в лучшую сторону. Каждый игрок продолжает выглядеть тенью самого себя. Великие тренеры меняют игроков в лучшую сторону. Все мы знаем пример Томаса Тухеля», – заявил Фердинанд.

Отметим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» идёт на седьмом месте в АПЛ, имея в своём активе 32 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Рио Фердинанд
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Underdog !
18 Января 2022 в 18:15
Как можно было вообще выйти на Рангника?))))
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