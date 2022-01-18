Фердинанд раскритиковал Рангника

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника. По словам англичанина, под руководством Рангника каждый игрок «Манчестер Юнайтед» выглядит, как тень самого себя.

«Безусловно, у Рангника не было достаточно времени на тренировках, чтобы улучшить игроков «МЮ», но с момента его прихода совсем ничего не изменилось в лучшую сторону. Каждый игрок продолжает выглядеть тенью самого себя. Великие тренеры меняют игроков в лучшую сторону. Все мы знаем пример Томаса Тухеля», – заявил Фердинанд.

Отметим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» идёт на седьмом месте в АПЛ, имея в своём активе 32 очка.