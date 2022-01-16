«Саутгемптон» заинтересовался вратарем «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон», как и большинство других клубов английской Премьер-лиги, ищет пути для усиления состава. Как сообщает Football Insider, «святым» нужен вратарь, и с предложением о покупке они обратились к «Манчестер Юнайтед». Речь идет о Дине Хендерсоне, который является самым молодым голкипером клуба и в этом сезоне в матчах чемпионата на поле еще не выходил (да и в целом, в «МЮ» в чемпионате, кроме Давида де Хеа, на поле из других вратарей больше никто не выходил).

Сам голкипер хотел бы присоединиться к «Саутгемптону», рассчитывая на игровую практику, и надеется, что это случится уже в текущее трансферное окно.