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«Саутгемптон» заинтересовался вратарем «Манчестер Юнайтед»

16 Января 2022 • 00:48 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
19.01 23:00

«Саутгемптон», как и большинство других клубов английской Премьер-лиги, ищет пути для усиления состава. Как сообщает Football Insider, «святым» нужен вратарь, и с предложением о покупке они обратились к «Манчестер Юнайтед». Речь идет о Дине Хендерсоне, который является самым молодым голкипером клуба и в этом сезоне в матчах чемпионата на поле еще не выходил (да и в целом, в «МЮ» в чемпионате, кроме Давида де Хеа, на поле из других вратарей больше никто не выходил).

Сам голкипер хотел бы присоединиться к «Саутгемптону», рассчитывая на игровую практику, и надеется, что это случится уже в текущее трансферное окно.

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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.25 6.00 11.50
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
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