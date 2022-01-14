Уорнок: у «МЮ» защитники хуже, чем у «Мидлсбро»

Главный тренер «Мидлсбро» Нил Уорнок обрушился с критикой на защитников «Манчестер Юнайтед». По словам английского специалиста, его оборона, выступающая в Чемпионшипе, ничем не хуже защитников «МЮ». Напомним, что в четвёртом раунде Кубка Англии «МЮ» предстоит встретиться именно с «Мидлсбро».

«Я бы не обменял ни одного из своих защитников на их оборону. Наша тройка Фрай-Дайкстил-Макнейр – ничуть не хуже их обороны», – цитирует Уорнока The Sun.



Отметим, что ранее Нил Уорнок возглавлял такие клубы, как «Шеффилд Юнайтед» и «Кардифф». Англичанин в свое время выводил эти команды из Чемпионшипа в АПЛ.