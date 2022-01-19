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Рангник не хочет отпускать Лингарда зимой

19 Января 2022 • 18:54 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.70 3.70 1.78
Через 3 ч. 55 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не хочет отпускать полузащитника Джесси Лингарда в зимнее трансферное окно. По сообщениям ESPN, немецкий специалист опасается, что в случае вспышки коронавируса в команде, ему не хватит глубины состава.

Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце текущего сезона. Ранее отмечалось, что «Ньюкасл» сделал запрос, чтобы узнать о доступности игрока в это трансферное окно.

В этом сезоне англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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