Рангник не хочет отпускать Лингарда зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не хочет отпускать полузащитника Джесси Лингарда в зимнее трансферное окно. По сообщениям ESPN, немецкий специалист опасается, что в случае вспышки коронавируса в команде, ему не хватит глубины состава.

Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце текущего сезона. Ранее отмечалось, что «Ньюкасл» сделал запрос, чтобы узнать о доступности игрока в это трансферное окно.

В этом сезоне англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей.