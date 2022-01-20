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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» трижды разбил оборону «Бренфорда»

20 Января 2022 • 00:57 Комментировать (2)
Брентфорд
1:3
Манчестер Юнайтед
окончен

«Бренфорду» не удалось дать бой «МЮ» в отложенном матче 17-го тура Премьер-лиги. Новички чаще соперника били по воротам, но отличились только в самой концовке при счете 0:3. В начале второго тайма Энтони Эланга оторвался от опеки и головой замкнул прострел. Мануэл Фернандеш ворвался в штрафную и вместо удар покатил на пустые ворота Мэйсону Гринвуду. Маркус Рэшфорд забил третий гол в контратаке.

«МЮ» седьмой и в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Брентфорд 1:3Манчестер Юнайтед
  55'Эланга Энтони (0:1)
  62'Гринвуд Мэйсон (0:2)
  77'Рэшфорд Маркус (0:3)
(1:3) Тони Айвен85'   
Лоссль ЙонасПиннок ИтанЯнссон ПонтусБех МадсРасмуссен МадсЙенсен Матиас  67' (Висса Йоан (  67') Норгор КристианЯнельт Витали  64' (Баптист Шендон (  64') Каньос Серхи  64' (Генри Рико (  64') Тони АйвенМбеумо Брайан
Запасные: Фернандес Альваро IIIАйер КристофферФорсс МаркусСтевенс ФинлиБидструп МадсГоддос Саман
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторВаран РафаэльТеллес АлексМактоминай Скотт  85' (Матич Неманья (  85') Фред СантосГринвуд Мэйсон  71' (Рэшфорд Маркус (  71') Фернандеш БрунуЭланга ЭнтониРоналду Криштиану  71' (Магуайр Гарри (  71')
Запасные: Мата ХуанМарсьяль АнтониВан де Бек ДонниХитон ТомДжонс ФилХендерсон Дин
19 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Манчестер Юнайтед Брентфорд
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Января 2022 в 01:24
У меня двоякое отношение к Мактоминею , блин он такой грубый , костолом еще тот , но боец конечно , еще в том моменте когда забивал Гринвуд организовал отличной скидкой этот гол Роналду ,наверное это лучший его подыгрыш в последних 3 сезонов точно.. жаль таки де Хеа..блин 4 защитника у линии ворот и так налажать
ARTUR
20 Января 2022 в 01:05
Эх жалко что пропустили ,а так бы можно было бы сказать что де Хеа провел гениальный матч ,не помню кто из английских аналитиков сказал в прошлом сезоне ,чем хуже играет Мю тем всегда лучше играет Де Хеа. Ну р Бруно шикарно выдал Гринвуду ,который столько накосячил в первом тайме что я был уверен что его заменят.
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окончен Лестер 2:3 Тоттенхэм 5.40 2.05 2.65
окончен Брентфорд 1:3 Манчестер Юнайтед 4.50 3.65 1.80
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