«МЮ» трижды разбил оборону «Бренфорда»

«Бренфорду» не удалось дать бой «МЮ» в отложенном матче 17-го тура Премьер-лиги. Новички чаще соперника били по воротам, но отличились только в самой концовке при счете 0:3. В начале второго тайма Энтони Эланга оторвался от опеки и головой замкнул прострел. Мануэл Фернандеш ворвался в штрафную и вместо удар покатил на пустые ворота Мэйсону Гринвуду. Маркус Рэшфорд забил третий гол в контратаке.

«МЮ» седьмой и в двух очках от зоны Лиги чемпионов.