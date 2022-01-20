«МЮ» трижды разбил оборону «Бренфорда»

«Бренфорду» не удалось дать бой «МЮ» в отложенном матче 17-го тура Премьер-лиги. Новички чаще соперника били по воротам, но отличились только в самой концовке при счете 0:3. В начале второго тайма Энтони Эланга оторвался от опеки и головой замкнул прострел. Мануэл Фернандеш ворвался в штрафную и вместо удар покатил на пустые ворота Мэйсону Гринвуду. Маркус Рэшфорд забил третий гол в контратаке.
«МЮ» седьмой и в двух очках от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|55'Эланга Энтони (0:1)
|62'Гринвуд Мэйсон (0:2)
|77'Рэшфорд Маркус (0:3)
|(1:3) Тони Айвен85'
Лоссль Йонас•Пиннок Итан•Янссон Понтус•Бех Мадс•Расмуссен Мадс•Йенсен Матиас 67' (Висса Йоан ( 67') •Норгор Кристиан•Янельт Витали 64' (Баптист Шендон ( 64') •Каньос Серхи 64' (Генри Рико ( 64') •Тони Айвен•Мбеумо Брайан
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Варан Рафаэль•Теллес Алекс•Мактоминай Скотт 85' (Матич Неманья ( 85') •Фред Сантос•Гринвуд Мэйсон 71' (Рэшфорд Маркус ( 71') •Фернандеш Бруну•Эланга Энтони•Роналду Криштиану 71' (Магуайр Гарри ( 71')
19 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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