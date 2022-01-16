«МЮ» должен быть топ-клубом»: Рой Кин поддержал высказывания Роналду

На днях нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал обширное интервью, в котором призвал партнеров собраться с силами и вернуть клуб на лидирующие позиции в Англии.

Высказывания португальца поддержал бывший игрок «красных дьяволов» Рой Кин, потребовавший у команды продемонстрировать должный настрой в предстоящий матчах.

«Это должно быть у них в голове. Футболистам необходимо понимать, где вынужден находится «МЮ». Единственное, с чем я не согласен с Криштиану, так это слова о «топ-3». Нет, «Юнайтед» должен быть топ-1 и выигрывать трофеи. Это давление результата присутствовало всегда», - приводит слова Кина издание The Mirror.