«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Перейру

«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать своего полузащитника Андреаса Перейру во «Фламенго» на постоянной основе. Сейчас футболист выступает в этом клубе на правах аренды, и уже два года как не надевает футболку «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее, «красные дьяволы» отказались отпускать своего игрока на постоянной основе за 10 миллионов евро. Как сообщает The Sun, клуб будет требовать за игрока как минимум 19 миллионов евро. Недавно бразильцу исполнилось 26 лет, а в этом сезоне он смог забить 5 голов в 16 матчах чемпионата Бразилии.

Отметим, что на счету Перейры уже 75 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых футболист сумел отличиться четырьмя голами и пятью ассистами.