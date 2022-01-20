​Роналду высказался после матча, в котором его разозлила замена

В среду «Манчестер Юнайтед» играл против «Брентфорда» и победил на выезде со счётом 3:1. Звёздный форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду был заменён примерно за двадцать минут до завершения поединка. Решение о замене не на шутку разозлило португальца – он начал психовать, бить сидения на скамейке и даже бросать предметы на землю. После игры Криштиану сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«3 важных очка! Молодцы, парни», - коротко изложил свою мысль Роналду.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Следующим соперником «МЮ» в АПЛ будет «Вест Хэм» - команды сыграют 22 января.