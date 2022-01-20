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​Рангник раскрыл свои слова недовольному Роналду после замены

20 Января 2022 • 10:32 Комментировать (1)
Брентфорд
1:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Криштиану Роналду серьёзно разозлила его замена в поединке чемпионата Англии против «Брентфорда». После игры Ральф Рангник, тренирующий «Манчестер Юнайтед», раскрыл свои слова звёздному португальцу.

«Я сказал ему, что должен принимать решения в интересах команды и клуба», - высказался Рангник, вспомнив, что на выходных он допустил ошибку, не сделав подобную замену в игре против «Астон Виллы», когда «МЮ» растранжирил перевес в два мяча.

«Я сказал: «Слушай, Криштиану, я понимаю, что ты всё ещё амбициозен и хочешь забивать. Может, через пару лет ты станешь тренером и примешь такое же решение в этой ситуации». Я и не ждал, что он обнимет меня после замены», - слова немецкого тренера приводит Manchester Evening News.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Января 2022 в 12:20
Он говорил : Пи...с конче...й, как ты всех зае...л, сваливай на х.й поскорей и не мешай командной игре.. Сиди на лавке и не пи...ди... Ты понял, конче..й, эгоист?... А-ха-ха-ха...
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