​Рангник раскрыл свои слова недовольному Роналду после замены

Криштиану Роналду серьёзно разозлила его замена в поединке чемпионата Англии против «Брентфорда». После игры Ральф Рангник, тренирующий «Манчестер Юнайтед», раскрыл свои слова звёздному португальцу.

«Я сказал ему, что должен принимать решения в интересах команды и клуба», - высказался Рангник, вспомнив, что на выходных он допустил ошибку, не сделав подобную замену в игре против «Астон Виллы», когда «МЮ» растранжирил перевес в два мяча.

«Я сказал: «Слушай, Криштиану, я понимаю, что ты всё ещё амбициозен и хочешь забивать. Может, через пару лет ты станешь тренером и примешь такое же решение в этой ситуации». Я и не ждал, что он обнимет меня после замены», - слова немецкого тренера приводит Manchester Evening News.