«Брентфорд» расстался с молодым исландским голкипером

Английский «Брентфорд» решил расстаться со своим запасным голкипером Патриком Гуннарссоном.

Исландский голкипер пришёл в «Бренфторд» ещё летом 2018 года, но с тех пор скитался по арендам. Теперь в клубе приняли решение окончательно расстаться с Гуннарссоном. 21-летний голкипер теперь будет защищать ворота норвежского «Викинга».

С новой командой Патрик Гуннарссон подписал контракт до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт «Викинга».

Patrik Gunnarsson has joined @vikingfotball on a permanent move



Pat departs with the best wishes of everyone at #BrentfordFChttps://t.co/xNUCZqWSjk