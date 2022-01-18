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«Брентфорд» расстался с молодым исландским голкипером

18 Января 2022 • 02:05 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.70 3.50 1.82
19.01 23:00

Английский «Брентфорд» решил расстаться со своим запасным голкипером Патриком Гуннарссоном.

Исландский голкипер пришёл в «Бренфторд» ещё летом 2018 года, но с тех пор скитался по арендам. Теперь в клубе приняли решение окончательно расстаться с Гуннарссоном. 21-летний голкипер теперь будет защищать ворота норвежского «Викинга».

С новой командой Патрик Гуннарссон подписал контракт до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт «Викинга».

В нынешнем сезоне Патрик Гуннарссон плотно осел в запасе и так и не получил шанса проявить себя на поле.  

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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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