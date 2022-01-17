«Манчестер Юнайтед» начал активную работу на рынке за две недели до закрытия трансферного окна – руководство манкунианцев обратилось в «РБ Лейпциг», чтобы обсудить потенциальный переход полузащитника Амаду Хайдара.

Подобными сведениями у себя в «Твиттере» поделился журналист Джонатан Шрэгер. Ранее переговоры с немецкой стороной уже провел «Ньюкасл», который намерен перехватить хавбека.

Помимо Хайдара, «МЮ» также рассматривал кандидатуру представителя гладбахской «Боруссии» Дениса Закария. По всей видимости, боссы клуба в конечном итоге решили довериться выбору главного тренера Ральфа Рангника.

Эксперты Transfermarkt оценивают возможный трансфер 23-летнего Хайдара в 24 миллиона евро.