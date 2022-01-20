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Раскрыта фраза разъярённого Роналду после замены

20 Января 2022 • 08:30 Комментировать
Брентфорд
1:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Криштиану Роналду не доиграл матч против «Брентфорда» - минут за пятнадцать до конца основного времени рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник решил снять португальца с игры. Этот ход тренера не впечатлил Роналду – разъярённый футболист даже нанёс удар по креслу на скамейке.

Как сообщает Goal.com, уходя с поля Криштиану Роналду сказал: «Почему я? Почему я? Зачем ты снял меня?».

Ральф Рангник вскоре после замены подошёл к Криштиану Роналду, чтобы успокоить звезду, которая была в шоке. После игры тренер дал комментарий по поводу случившегося эпизода.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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