Раскрыта фраза разъярённого Роналду после замены

Криштиану Роналду не доиграл матч против «Брентфорда» - минут за пятнадцать до конца основного времени рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник решил снять португальца с игры. Этот ход тренера не впечатлил Роналду – разъярённый футболист даже нанёс удар по креслу на скамейке.

Как сообщает Goal.com, уходя с поля Криштиану Роналду сказал: «Почему я? Почему я? Зачем ты снял меня?».

Ральф Рангник вскоре после замены подошёл к Криштиану Роналду, чтобы успокоить звезду, которая была в шоке. После игры тренер дал комментарий по поводу случившегося эпизода.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» со счётом 3:1.