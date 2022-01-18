Криштиану Роналду раскритиковал партнёров по команде: От кого «МЮ» должен избавиться

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» нездоровая атмосфера на протяжении всего сезона, однако последние события говорят о том, что ситуация даже хуже, чем предполагалось. Главный тренер Ральф Рангник опасается, что из-за плохой атмосферы внутри коллектива «Манчестер Юнайтед» может не попасть в Лигу чемпионов. Немецкий специалист знает, что некоторые игроки хотят сменить клуб. Речь идёт в первую очередь о тех футболистах, которые имели мало игровой практики и при Оле-Гуннаре Сульшере, и сейчас при Рангнике. Многие в «Юнайтед» недовольны тренерскими методами Рангника, в частности индивидуальными видеозанятиями.

Ситуацию накалил и Криштиану Роналду, который позволил себе публично критиковать одноклубников. Португалец остаётся после тренировок и работает над своей формой, но его не устраивает то, что другие футболисты «МЮ» не так преданы делу и не делают того же самого. Представители клуба сообщили, что в зимнее трансферное окно «МЮ» не будет вести себя активно. Ральф Рангник не получит денег на усиление, а это значит, что и массовых уходов ждать не нужно. Впрочем, в случае достойных предложений «красным дьяволам» всё же не помешало бы подумать над продажами, ведь летом клуб планирует серьёзно усиливаться. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об игроках «Манчестер Юнайтед», которые могут уйти в зимнее трансферное окно.

Поль Погба

Трансферная стоимость: 55 млн евро

Куда может перейти: «ПСЖ», «Реал»

Летом у французского полузащитника заканчивается контракт. Лишь чудом Погба может остаться в «МЮ» на следующий сезон. В прошлое трансферное окно Поль едва не оказался в Париже. Помешал переход Месси. Финансово было невозможно подписать ещё и Погба. «МЮ» пора смириться с ситуацией и отпустить игрока. Через полгода он всё равно уйдёт бесплатно, но зимой на трансфере можно заработать. Это будет не 55 млн евро (трансферная стоимость игрока), а значительно меньше, но вот только Погба вряд ли принесёт много пользы до конца сезона. Сейчас он травмирован и пропустит не менее месяца. Сам француз неоднократно говорил, что несчастлив в Манчестере и комфортнее ему было в Турине.

Антони Марсьяль

Трансферная стоимость: 32 млн евро

Куда может перейти: «Барселона», «Севилья», «Ньюкасл», «Атлетико», «Ювентус»

О том, что у Марсьяля сложные взаимоотношения с Рангником, свидетельствуют события перед матчем «Астон Вилла» – «МЮ». «Он не хотел быть в составе», – заявил немецкий специалист, когда его спросили об отсутствии Марсьяля в заявке на игру. «Я никогда не откажусь играть за «Манчестер Юнайтед», – отреагировал Антони на слова наставника. Марсьяль сыграл лишь в 7 из 20 матчей в чемпионате Англии. Ни бывший, ни нынешний тренеры не видят Антони в роли основного центрфорварда. «Красные дьяволы» не прочь выручить деньги за 26-летнего форварда. Претенденты на него тоже имеются. Все они хотят взять футболиста в аренду, однако предложение «Барсы» выглядит неплохо – аренда с правом выкупа за 40 млн.

Джесси Лингард

Трансферная стоимость: 20 млн евро

Куда может перейти: «Тоттенхэм», «Ньюкасл»

«МЮ» хотел продать Лингарда прошлым летом, но выгодных предложений не было. Атакующий полузащитник солидную часть карьеры катается по арендам, а манкунианцы не видят его в основном составе. Похоже, Джесси уже и сам устал от этого. В 2021 году он отклонил новое предложение «МЮ» и намерен сменить обстановку. «Тоттенхэм» рассчитывает подписать Лингарда бесплатно предстоящим летом, а вот «Ньюкаслу» некуда откладывать – нужно усиливаться, чтобы не вылететь в Чемпионшип. Ценник на футболиста не такой уж и большой, поэтому в Англии могут найтись и другие покупатели.

Маркус Рэшфорд

Трансферная стоимость: 85 млн евро

Куда может перейти: «ПСЖ»

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В последнее время тренерский штаб был обеспокоен плохой формой футболиста, но боссы «МЮ» не хотят прощаться с Рэшфордом. «Манчестер Юнайтед» готов ждать, пока Маркус восстановиться после операции. В текущем сезоне форвард забил лишь 2 мяча в 11 матчах. Контракт футболиста действует до лета 2023 года. Казалось бы, ни футболист, ни клуб не собираются прекращать сотрудничество. Но вдруг оказывается, что Рэшфорд в шорт-листе «ПСЖ». Дело в том, что Почеттино – поклонник таланта Маркуса, и в случае ухода Мбаппе в «Реал» парижане постараются подписать Рэшфорда.

Эдинсон Кавани

Трансферная стоимость: 4 млн евро

Куда может перейти: «Барселона», «Севилья», «Ювентус», «Коринтианс»

Эдинсон Кавани, Мэйсон Гринвуд и Гарри Магуайр недовольны тем, что Роналду получает много игрового времени. 34-летний уругвайский форвард хочет играть больше. У него в этом сезоне АПЛ лишь 2 гола в 9 матчах. Несмотря на солидный возраст, на Кавани держится хороший спрос. В декабре сообщалось, что «Барселона» согласовала контракт с форвардом на 1,5 года, но «сине-гранатовые» пока не решились на трансфер. В борьбу вступил и «Коринтианс», который готов платить уругвайцу зарплату больше, чем предлагает «Барса».

Владислав АВРАМЕНКО