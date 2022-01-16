Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» желает в январе подписать нового центрального полузащитника, летом «красные дьяволы» хотят еще сильнее укрепить эту позицию.

По информации британской прессы, манкунианцы готовы потратить в следующее трансферное окно круглую сумму на одного из футболистов сборной Англии. Речь идет о хавбеке дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингхеме и лидере «Вест Хэма» Деклане Райса, передает The Athletic.

Приоритетной целью является именно 18-летний Беллингхем, за которого придется заплатить как минимум 75 миллионов евро. Напомним, что зимой состав «МЮ» также должен пополнить Денис Закария, либо же Амаду Айдара.