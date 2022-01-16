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Беллингхем – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно слухи

16 Января 2022 • 22:21 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
19.01 23:00

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» желает в январе подписать нового центрального полузащитника, летом «красные дьяволы» хотят еще сильнее укрепить эту позицию.

По информации британской прессы, манкунианцы готовы потратить в следующее трансферное окно круглую сумму на одного из футболистов сборной Англии. Речь идет о хавбеке дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингхеме и лидере «Вест Хэма» Деклане Райса, передает The Athletic.

Приоритетной целью является именно 18-летний Беллингхем, за которого придется заплатить как минимум 75 миллионов евро. Напомним, что зимой состав «МЮ» также должен пополнить Денис Закария, либо же Амаду Айдара.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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