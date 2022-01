Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба впервые был замечен на тренировке команды за последние два месяца – в начале ноября француз повредил мышцы бедра, пребывая в расположении своей национальной сборной.

Правда, футболист пока не принимает участие в интенсивных упражнениях. Врачи клуба порекомендовали не форсировать его возвращение на футбольное поле, сообщает британская пресса.

Уточним, что ранее появлялась информация о приблизительных сроках восстановления Погба – он сможет вернуться в основную группу «МЮ» через три-четыре недели. Пока неизвестно, будет ли он полностью готов к матчам с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Paul Pogba is back in training with Manchester United



