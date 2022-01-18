Рангник: «Проблема с Марсьялем решена»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Брентфордом» заявил, что решил проблему с форвардом Антони Марсьялем.

Напомним, что ранее Рангник сказал журналистам, что Марсьяль отказался выходить на поле в матче против «Астон Виллы». Позже французский футболист опровёрг эти слова в своём «Инстаграме», заявив, что никогда бы не проявил такого неуважения по отношению к болельщикам «Манчестер Юнайтед».

На сегодняшней пресс-конференции Рангник сказал журналистам, что решил проблему с Марсьялем. «У нас с Марсьялем состоялся откровенный разговор. Мы решили все вопросы. Давайте посмотрим, что произойдёт в будущем», – приводит слова немца Фабрицио Романо.

Ранее отмечалось, что Марсьяль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этой зимой.