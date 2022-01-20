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Рангник прогневал Роналду, заменив его на 75-й минуте матча с «Брентфордом»

20 Января 2022 • 01:14 Комментировать (1)
Брентфорд
1:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Криштиану Роналду очень хотел забить «Брентфорду», однако вместо этого главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник усадил его на скамейку запасных на 75-й минуте. Импульсивный португалец отреагировал на это весьма красноречиво, выразив свои эмоции жестикуляцией.

Рангнику пришлось отвлечься от игры и присесть рядом с Роналду, дабы успокоить его. В этот самый момент третий гол «МЮ» забивал Маркус Рэшфорд, но немецкий тренер даже не смотрел на поле - он общался с CR7.

Напомним, что в последнее время Роналду начал серьезно критиковать «Манчестер Юнайтед», давая понять, что недоволен уровнем команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Января 2022 в 01:49
Гелевый - машина... Тупая, безмозглая, безголевая машина... Эгоизм его себе не изменяет... И никогда не изменит... Носи семерочку на горбу, да почаще вспоминай - что она означает ... Поделом.... А-ха-ха-ха...
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окончен Лестер 2:3 Тоттенхэм 5.40 2.05 2.65
окончен Брентфорд 1:3 Манчестер Юнайтед 4.50 3.65 1.80
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