Рангник прогневал Роналду, заменив его на 75-й минуте матча с «Брентфордом»

Криштиану Роналду очень хотел забить «Брентфорду», однако вместо этого главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник усадил его на скамейку запасных на 75-й минуте. Импульсивный португалец отреагировал на это весьма красноречиво, выразив свои эмоции жестикуляцией.

Рангнику пришлось отвлечься от игры и присесть рядом с Роналду, дабы успокоить его. В этот самый момент третий гол «МЮ» забивал Маркус Рэшфорд, но немецкий тренер даже не смотрел на поле - он общался с CR7.

Напомним, что в последнее время Роналду начал серьезно критиковать «Манчестер Юнайтед», давая понять, что недоволен уровнем команды.