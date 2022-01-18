Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба ещё не определился с новым клубом

18 Января 2022 • 15:58 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
4.60 3.50 1.83
19.01 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей контракт с клубом истекает в июне этого года, всё ещё не определился со своим будущим. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», футболист пока что раздумывает над возможными вариантами продолжения карьеры.

Как только Погба примет решение, он тут же даст об этом знать «Манчестер Юнайтед». Ранее отмечалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и мадридский «Реал», которые были бы не против заполучить игрока бесплатно.

В этом сезоне Погба провёл 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, где отличился семью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.01  23:00 Брайтон ... Челси 5.00 3.80 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
15:58 · Англия. Премьер-лига
Погба ещё не определился с новым клубом
15:52 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Проблема с Марсьялем решена»
15:41 · Англия. Премьер-лига
​Что говорил 10-летний Фоден о Балотелли: журналисты раскопали видео видео
15:32 · Англия. Премьер-лига
Теллес интересен «Барселоне»
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят купить игрока «Ноттингем Форест»
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Эллардайс сообщил о готовности вернуться в «Эвертон»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта хочет завершить карьеру в «Челси»
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» назначит Лэмпарда, если не удастся договориться с Мартинесом
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Перейру
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Ляказетт сказал «нет» «Ньюкаслу» - он не хочет бороться за выживание слухи
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и два клуба Серии А поборются за полузащитника «Тоттенхэма»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль выбрал себе новый клуб 5
12:11 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Эвертона» готов продать клуб
11:54 · Англия. Премьер-лига
Рангник хочет замять конфликт с Марсьялем
11:47 · Англия. Премьер-лига
​С Лэмпарда сняли обвинения в нарушении ПДД
Все новости
Рекомендуем