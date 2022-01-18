Погба ещё не определился с новым клубом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей контракт с клубом истекает в июне этого года, всё ещё не определился со своим будущим. По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», футболист пока что раздумывает над возможными вариантами продолжения карьеры.

Как только Погба примет решение, он тут же даст об этом знать «Манчестер Юнайтед». Ранее отмечалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и мадридский «Реал», которые были бы не против заполучить игрока бесплатно.

В этом сезоне Погба провёл 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, где отличился семью голевыми передачами.