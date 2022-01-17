Между Рангником и руководством «МЮ» возникло недопонимание – тренер удивлён пассивностью клуба на трансферном рынке

По всей видимости, Ральфу Рангнику и руководству «Манчестер Юнайтед» не удалось найти общий язык за пару месяцев совместной работы в клубе. На этот раз «яблоком раздора» стала позиция манкунианцев на трансферном рынке.

Согласно источнику The Mirror, немецкий специалист недоволен нежеланием «МЮ» оформлять новые подписания в январе. Ранее Рангник запросил у боссов переход нового центрального полузащитника, так как считает эту зону самой проблемной в составе.

Рангник считает, что клуб не поддерживает его начинаний, поэтому с каждым днем все больше разочаровывается в амбициях «красных дьяволов».