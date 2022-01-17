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Между Рангником и руководством «МЮ» возникло недопонимание – тренер удивлён пассивностью клуба на трансферном рынке

17 Января 2022 • 20:32 Комментировать (2)
Брентфорд
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Манчестер Юнайтед
5.00 3.65 1.75
19.01 23:00

По всей видимости, Ральфу Рангнику и руководству «Манчестер Юнайтед» не удалось найти общий язык за пару месяцев совместной работы в клубе. На этот раз «яблоком раздора» стала позиция манкунианцев на трансферном рынке.

Согласно источнику The Mirror, немецкий специалист недоволен нежеланием «МЮ» оформлять новые подписания в январе. Ранее Рангник запросил у боссов переход нового центрального полузащитника, так как считает эту зону самой проблемной в составе.

Рангник считает, что клуб не поддерживает его начинаний, поэтому с каждым днем все больше разочаровывается в амбициях «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Января 2022 в 21:03
он конкретный чудик ))) его взяли доиграть сезон ,кто под него будет покупать игроков ??? он завхоз из Локомотива , конечно же он думал зезанет кусочек от ломтя с трасфера ))) а тут балалаечка нарисовалась ))
snk6565
17 Января 2022 в 20:52
Еще к одному пришло озарение...открыл секрет полишинеля...мы это знаем уже много лет
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