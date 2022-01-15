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«Создает слишком много давления» - бывший игрок «Манчестер Юнайтед» критикует Роналду

15 Января 2022 • 01:53 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
19.01 23:00

Пол Паркер, бывший защитник «Манчестер Юнайтед», сомневается в том, что Роналду действительно нужен клубу. По его мнению, это хорошо с точки зрения продаж атрибутики, но и только. С другой стороны, португалец создает слишком много давления и напряженности, считает Паркер:

 - Я - не тренер, который принимает решения, но, по-моему, его купили только из коммерческих соображений - вопросы имиджа, продаж футболок. С этой стороны все замечательно. Но я не считаю его супер-профессионалом. Как он пришел, сразу начались эти вещи с диетой, «это можно, а это не ем»... Понятно, что он фантастический игрок, но он создает слишком много давления на других футболистов. Приоритеты команды должны быть выше приоритетов игрока, - считает Паркер, слова которого приводит ilposticipo.it.

Паркер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1996 год, также провел 19 матчей в составе сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Паркер
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