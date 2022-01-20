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Тренер «Брентфорда»: «Мы уничтожили «МЮ» в первом тайме»

20 Января 2022 • 11:13 Комментировать
Брентфорд
1:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк поделился впечатлениями от вчерашнего поединка с «МЮ». В перенесенной встрече 17-го тура «пчёлы» потерпели поражение от «красных дьяволов» со счетом 1:3.

«Я горжусь своими игроками. «Брентфорд» - самый маленький клуб в АПЛ, нам противостоял самый большой – «Манчестер Юнайтед». Мои подопечные уничтожили соперника в первой половине встречи, мы не дали им шансов до перерыва. «Юнайтед» очень сильно повезло», - передает слова специалиста BT Sport.

После этого матча «Брентфорд» занимает 14-е место в АПЛ, а манкунианцы идут на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд Томас Франк
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