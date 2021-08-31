«Лестеру» интересен Лукман

«Лестер Сити» изучает возможность оформления трансфера полузащитника «РБ Лейпцига» Адемолы Лукмана.

23-летний атакующий хав «быков» уже сегодня может вернуться обратно в английскую Премьер-лигу. Футболиста, ранее выступавшего за «Эвертон», хочет видеть в рядах своей команды наставник «лисов» Брендан Роджерс.

Примечательно, что Адемола Лукман и сам бы хотел вернуться на Туманный Альбион. Предполагается, что руководство «РБ Лейпцига» не станет препятствовать уходу футболиста.

Ранее сообщалось, что «Лестер» также нацелен на подписание Каллума Хадсона-Одои – он является альтернативой Лукману.